Pubblicata la gara per la nuova gestione del Golf Club Casentino Lorenzoni | Vi racconto tutta la verità

Il comune di Poppi annuncia la pubblicazione dellaper ladele il sindacofa chiarezza sul discusso progetto che prevede l’ampliamento a 18 buche, non ancora realizzato.Per favorire una continuità, nel nuovo bando è stata data priorità alle società sportive ed è stata introdotta una clausola sociale anzia del personale attualmente impiegato. La durata del servizio è stata fissata in sei anni, rinnovabili, e il canone in 18.000 euro, comprensivo del bar ubicato nellaHouse.Per contenere al massimo il canone di concessione, l’amministrazione comunale ha deciso di locare separatamente il ristorante posto al piano primo, con un’area esclusiva esterna e la disponibilità del parcheggio comune. Infine, per aumentare la redditività dell’impianto e trovare le risorse per l’ampliamento a 18 buche, progetto che ha già ricevuto un finanziamento regionale di oltre un milione di euro, è stata posta in vendita l’area edificabile ai margini dell’impianto, a destinazione turistico ricettiva, con una dotazione di 4.