Lecceprima.it - Presepe vivente, pista di ghiaccio ed eventi: a Tricase è “La Luce del Natale”

Leggi su Lecceprima.it

- Da Serena Bortone all’arrivo della Befana, passando per la slitta di Babboed il Capodanno in Piazza, con mercatini, luna park,di, stand gastronomici, l’imperdibilee tanto altro, per delle feste indimenticabili: entra nel vivo il calendario.