Trevisotoday.it - Precipita a terra mentre addobba l'albero di Natale, 76enne grave in ospedale

Leggi su Trevisotoday.it

Un, C.G., si trova ricoverato in condizioni molto gravi all'Ca' Foncello di Treviso in seguito ad unincidente domestico avvenuto nel pomeriggio di oggi, 11 dicembre, intorno alle 16.30 a Carpesica di Vittorio Veneto, in via Emilia. L'anziano, secondo una prima ricostruzione.