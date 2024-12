Lanazione.it - Pranzo alla Casa Famiglia. Con il sindaco e la giunta

Un momento carico di significati. Unall’insegna della felicità e della condivisione, dove al centro c’era la voglia di stare insieme. IlSimone Giglioli, insieme agli assessori Matteo Squicciarini, Marino Gori ed Elena Maggiorelli, hanno accolto con entusiasmo l’invito delle ragazze dellaCaritas di San Miniato e, come ormai da tradizione, sono andati anella loro struttura, per il tradizionale scambio degli auguri di Natale. "E’ stato davvero un piacere pranzare insieme alle ragazze e poter vedere le tante iniziative che portano avanti ogni giorno - spiega il-. Prima delle feste di Natale, è tradizione veniree stare insieme per scambiarsi gli auguri". "Questa realtà è presente a San Miniato dal 1992, e si occupa di promuovere il benessere, l’autonomia e l’inserimento sociale di queste ragazze, in un contesto di accoglienza e familiarità, perfettamente integrato con il tessuto sociale cittadino – aggiunge il-.