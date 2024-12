Inter-news.it - Pistocchi deluso: «L’Inter non ha mai giocato per vincere»

Maurizio, noto opinionista sportivo, attraverso un post sui propri canali social, si è dettodella sconfitta delcontro il Bayer Leverkusen.– Maurizio, noto giornalista sportivo, al termine della sconfitta delcontro il Bayer Leverkusen, in un post pubblicato sul suo account X, ha commentato così: «invece ha perso e mi ha: non ha maiper, ma solo per non perdere. Ma in Europa non paga».infine, ha commentato anche la sconfitta dell'Atalanta contro il Real Madrid: «Il risultato è il fine, il giuoco è il mezzo, la mentalità è quella che spesso fa la differenza . L'Atalanta ha perso, but ne ho ammirato la prestazione e la mentalità: contro il grande Real Madrid ha sempreper».