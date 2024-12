Quotidiano.net - Pignatone lascia il Tribunale vaticano per limiti d'età

"Nei giorni scorsi, avendo raggiunto id'età fissati per la magistratura vaticana, il dott. Giuseppesi è dimesso dalla carica di Presidente deldello Stato della Città del. Ringraziandolo per il servizio reso in questi anni, nel pomeriggio di ieri Papa Francesco ha accettato le dimissioni a far data dal 31 dicembre 2024". Lo riferisce un comunicato della sala stampa vaticana.