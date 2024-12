Fanpage.it - Picchia la compagna 21enne incinta: colpisce poi con calci e pugni i carabinieri intervenuti a salvare la ragazza

Per un uomo di 36 anni sono scattate le manette per violenza e resistenza a pubblico ufficiale a Moglia, in provincia di Mantova: hato lae ha aggredito icorsi ala donna.