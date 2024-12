Cms.ilmanifesto.it - Piano ritratti in bianco e nero sotto l’albero

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Collaborazioni d’eccellenza in campo nazionale e internazionale, Antonio Faraò è pianista dotato di grande cuore e tecnica. Per l’occasione si cimenta in dieci brani della tradizione natalizia che rivisita in .inil manifesto.