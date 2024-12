Sport.quotidiano.net - Pattinaggio corsa. A Imola oro e bronzo per Cristiano Rossini

Leggi su Sport.quotidiano.net

Pioggia freddo e neve non hanno fermato la seconda tappa dell’indoor cup di, con atleti provenienti da tutta Italia. Al PalaGenius di, la Nuova Rinascita Ravenna è stata protagonista, portando in pista Alice Tramontani e Sara Piredda, Sara Bassetti, Greta Baldas, Mia Giachi, Sofia Savini, Antonio D’Angelo, Filippo Veggetti, Camilla Tramontani, Bianca delle Monache, Giacomo Bassetti e. Nella categoria Ragazzi, doppio podio per, che ha vinto la 3.000 in linea e si è classificato terzo nella 300 sprint, vincendo la classifica di combinata generale. Podio anche per Giacomo Bassetti, che ha vinto la 300, confermando le proprie doti di velocista. Nella categoria Esordienti invece, la sorella Sara Bassetti ha centrato 3 podi, vincendo la classifica di combinata generale.