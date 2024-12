Papa Francesco e quella kefiah per il Bambin Gesù che ha fatto discutere Il Vaticano | Aggiunta all’ultimo dall’artista

Leggi su Open.online

In molti lo hanno scambiato per il giallo di Natale. Una, il 7 dicembre scorso, era stata adagiata nella mangiatoia delello del presepe in Aula Paolo VI, donato dalla Palestina e inaugurato da. Il tradizionale copricapo palestinese ha sollevato diverse proteste. Ora risulta rimosso, così come la piccola statua. Laè stata «momento» che ha creato la composizione, precisano dalla Sala Stampa vaticana. E ilello, assicurano, tornerà «nella notte tra il 24 e il 25 dicembre come da tradizione in tutti i Paesi».Le criticheAlcuni funzionari israeliani avevano accusato la Santa Sede di negazione delle origini ebraiche di. Su Moked, il portale dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, il rabbino capo di Genova Giuseppe Momigliano, assessore al culto dell’Ucei, aveva sottolineato come l’idea artistica non aiuti il dialogo «e non aiuti a fermare l’antisemitismo».