Operazione ’Ritrovo’ Restano 10 anarchici

Prosegue il processo per quel che resta dell’dei carabinieri del Ros nei confronti deglidel ’ Tribolo’ di via Donato Creti. In dieci erano stati rinviati a giudizio per imbrattamento e danneggiamento per i fatti avvenuti in alcune manifestazioni, anche contro i Cpr, risalenti alla fine del 2018. Cadute in udienza preliminare le contestazioni di associazione con finalità di terrorismo ed eversione e istigazione a delinquere.appunto quelle di danneggiamento a seguito di incendio e imbrattamento. Gli imputati sono difesi dall’avvocato Ettore Grenci. Ieri, sono stati sentiti come testimoni due agenti della Digos che hanno ricostruito le fasi del corteo nel mirino. Nella prossima udienza, il 12 aprile 2025, saranno sentiti altri due testi poi comincerà la discussione.