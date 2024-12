2anews.it - Omicidio a coltellate a Torre del Greco, un uomo portato in commissariato

Leggi su 2anews.it

L’insarebbe stato individuato non distante dal luogo dove è stato trovato il cadavere della vittima, uccisa adelquesta mattina. Ci sarebbe un sospettato per l’del cittadino di origini extracomunitarie il cui cadavere è stato rinvenuto questa mattina in via Gurgo adel. E’ .