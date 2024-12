Quotidiano.net - Oltre un terzo degli adulti è analfabeta funzionale. Italia agli ultimi posti

Inunè in una condizione di analfabetismoe quasi la metà ha grosse difficoltà nel ‘problem solving’. In generale, l’indagine Piacc dell’Ocse sulle competenzevede la Penisolatra i Paesi industrializzati (all’ultimo tra i big), con un aumento soprattutto delle persone più in difficoltà con la lettura e i numeri. Come sottolinea il ‘Programme for the International Assessment of Adult Competencies’ - giunto al Secondo Ciclo, svolto nel 2023 – le competenze sono "fondamentali per partecipare con successo all’economia e alla società odierna" e tanto più necessarie di fronte alla rapida evoluzione tecnologica, alle sfide della transizione energetica e dell’invecchiamento demografico. Glicon le competenze più alte "riescono a gestire meglio le complessità della vita contemporanea", ad orientarsi nella massa delle informazioni e "contribuiscono al raggiungimento di scelte politiche più consapevoli" (nella foto una scena del film Io speriamo che me la cavo).