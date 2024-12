Leggioggi.it - Ok definitivo al DDL lavoro: stretta Naspi, dimissioni, smart working e lavoro stagionale. Le novità

Via liberaal DDL, collegato alla Legge di bilancio 2025, con molterilevanti in tema di, lavori stagionali e in somministrazione e cassa integrazione. Il voto finale del Senato (dopo il sì della Camera) si è concluso con 81 sì, 47 no e un astenuto. Tra le tra le tante, regole semplificate per gli stagionali e i lavoratori in contratto di somministrazione, possibilità di lavorare durante la cassa integrazione, paletti per le assenze ingiustificate sulin tema die periodo di prova. Ecco in sostanza le regole in arrivo con l’approvazione del provvedimento (il A.C. 1532-bis-A -Disposizioni in materia di). Indice Conciliazioni telematiche Più paletti su assenza ingiustificata eSemplificazioni nella Somministrazione diSi può lavorare durante la CIG Modifiche al periodo di prova DDLConciliazioni telematiche Una delle principaliinserite nei 33 articoli del DDLriguarda la modalità di svolgimento delle conciliazioni sindacali.