Ilrestodelcarlino.it - Nuovo stadio di atletica, Italia Viva insorge: "Non si cancelli il progetto, è fondamentale"

"Siamo preoccupati per la possibile cancellazione deldi, opera considerataper rispondere ai bisogni sportivi e sociali della città". A dirlo è Alberto Manzotti, responsabile sport di(che ha appoggiato la maggioranza di centrosinistra alle elezioni) che interviene sulle anticipazioni del Carlino nei giorni scorsi secondo cui il Comune starebbe pensando di congelare ildelimpianto in zona campovolo, già previsto a bilancio con 8 milioni di euro. "Avrebbe ripercussioni negative, non solo per la mancata realizzazione dell’opera ma perché costringerebbe il Comune a sostenere costi elevati per la riqualificazione delle piscine di via Melato – continua Manzotti – Vorremmo ricordare come le attrezzature sportive debbano essere considerate una priorità per la coesione sociale e lo sviluppo della città.