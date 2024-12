Ilrestodelcarlino.it - "Nuovi voli al Fellini. Anche il territorio faccia la sua parte"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"L’annunciata apertura di nuove rotte da e per l’aeroporto di Rimini verso Basilea, Londra Gatwick e Heathrow è un segnale molto positivo per la nostra realtà". Sono queste le considerazioni di Gianni Indino, presidente di Confcommercio della provincia, che ne approfitta per lanciare un appello alriminese chiedendo "un impegno collettivo" per supportare le nuove potenzialità legate allo scalo. "Icollegamenti – dice Indino – rappresentano una grande opportunità non solo per il turismo, maper tutta l’economia territoriale. Questa espansione rafforza la competitività di Rimini". Ma se l’offerta dell’aeroportocresce – ragiona Indino – "la vera sfida ora è garantire che isiano riempiti in entrambe le direzioni. Le compagnie hanno scelto di investire sul nostro scalo, ma è essenziale che isiano sostenibili.