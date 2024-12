Oasport.it - Nuoto, Simona Quadarella è quinta nella finale degli 800 stile libero nei Mondiali in vasca corta

Niente da fare per800donne in questidiin. La Duna Arena di Budapest (Ungheria) non ha riservato quelle soddisfazioni chesi augurava e la prestazione della gara odierna, pur migliore del 400 sl del day-1, l’ha vista fuori dal podio.Ci ha provato la romana a gettare il cuore oltre l’ostacolo, essendo in lizza per le medaglie fino a 200 metri dalla conclusione. Nelle ultime 8 vasche, però, le forze sono venute meno e la progressione della nostra portacolori non c’è stata come nelle sue migliori versioni e di conseguenza il piazzamento è stato il quinto con il tempo di 8.09.39, non così distante dal suo personale di 8:07.99.Per ambire alle medaglie sarebbe stato necessario migliorare il record italiano di Alessia Filippi (8:04.