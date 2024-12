Oasport.it - Nuoto, settimo tempo per la 4×50 mista mista: è finale ai Mondiali di nuoto in vasca corta

Saràper l’Italia nellastile libero aidiinalla Duna Arena di Budapest. Lorenzo Mora, Ludovico Viberti, Silvia Di Pietro e Chiara Tarantino sono settimi assoluti nelle batterie mattutine, provando a risparmiare anche qualche energia in vista della gara del pomeriggio.Chi potrebbe averlo fatto sicuramente è il primo staffettista Lorenzo Mora, che oggi sarà impegnato anche nelladei 100 dorso. Il suo 23.28 non è unmolto basso, chiudendo dietro l’estone Raif Tribuntsov, ma è quanto basta per dare una buona spinta a Viberti, che si mangia l’acqua per poter essere a metà gara in testa, non sentendo la fatica della gara precedente.Prestazione a rana dunque positiva; poi si passa alla seconda parte con Di Pietro che può fare poco contro Ilya Kharun, in forte rimonta e l’estone Daniel Zaitsev, ma tutto si riequilibra nella frazione a stile con Chiara Tarantino che tiene la seconda piazza parziale in 1.