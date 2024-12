Oasport.it - Nuoto, Michele Busa è quinto col record italiano nei 50 farfalla ai Mondiali. Ponti, altro primato mondiale

Leggi su Oasport.it

Un vero e proprio garone. I 50maschili deidiin vasca corta si colorano di rossocrociato con Noe, che straccia il suo stessodel mondo registrato ieri di undici centesimi con un tempone di 21”32, ma si ritaglia un posto nella storia anche il nostro, che chiudema ritoccando il.Il ventitreenne nato a Faenza ha difatti la forza di aggiornare iltricolore a distanza di tre anni, chiudendo in 22”01; un centesimo meglio rispetto a Matteo Rivolta, che scrisse il suo 22”02 il 20 dicembre 2021 sempre durante i, quella volta ad Abu Dhabi. Ora però quel tempo è storia.Un crono che arriva dopo una prima vasca un po’ lenta in 10”12, ma lenta per gli standard deldel mondo:è un fulmine, nei primi 25 metri tocca addirittura in 9”74 per poi quasi amministrare, chiudendo con il suo 21”32 che gli vale la medaglia d’oro e una bella rivincita dopo le Olimpiadi.