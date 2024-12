Oasport.it - Nuoto, Michele Busa dopo il record italiano nei 50 farfalla: “Soddisfatto ma posso migliorare”

entra a piè pari nella storia del. A ventitré anni il ragazzo nativo di Faenza aggiorna iltricolore dei 50in 22”01, abbassando il primato di un solo centesimo a tre anni di distanza del 22”02 di Matteo Rivolta e si prende il quinto posto in una gara velocissima in questi Mondiali.Una gara dominata da Noe Ponti, che si aggiudica l’oro aggiornando nuovamente ildel mondo che aveva fatto registrare ieri, con un 21”32 da strabuzzarsi gli occhi. Ma la prova didi quest’oggi dimostra che quest’oggi può essere ai livelli dei grandi mondiali.però non è pago del primato: “Una finale velocissima. Il tempo mi rende molto orgoglioso ma c’è sempre qualcosa che mi fa dire chefare ancora megilo. Sono uscito male dalla seconda subacquea, forse per inesperienza, ho provato a rischiare,limare ancora qualcosa ma sono felicissimo“.