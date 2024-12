Oasport.it - Nuoto, Ludovico Viberti e Simone Cerasuolo in semifinale nei 100 rana ai Mondiali di vasca corta

Le batterie dei 100uomini hanno riservato buone notizie ai colori azzurri in questa seconda giornata dei2024 diin. Nella Duna Arena di Budapest (Ungheria) non era presente il campione olimpico in carica, Nicolò Martinenghi. Tete, dopo l’oro a Cinque Cerchi, ha deciso di dare il via a un nuovo progetto a partire da gennaio: fine del sodalizio tecnico con Marco Pedoja e inizio dell’avventura a Verona, con Matteo Giunta allenatore.Per questo si è preferito non prendere parte alla competizione per una forma non ideale e prepararsi al meglio in vista della rassegna iridata inlunga a Singapore. Hanno risposto presente inveceche hanno staccato il biglietto per le semifinali. L’atleta allenato da Antonio Satta ha ben gareggiato, replicando al centesimo il suo primato personale e toccando la piastra in 56.