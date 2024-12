Lanazione.it - “Notre Dame, Storia d’amore e di passione” lo spettacolo al Teatro Petrarca

Arezzo, 11 dicembre 2024 – “e di” sarà lodi domenica 15 dicembre aldi Arezzo, in due edizioni, una pomeridiana alle 17 la serale alle 21 Dopo le rappresentazioni a Montepulciano, Chiusi, Cortona e Città della Pieve, Perugia solo per citarne alcune il musical “e di”, magnifico nelle musiche di Riccardo Cocciante, approda quindi ad Arezzo, nella prestigiosa sede dello storicoaretino. Sotto il coordinamento di Marco Zullo e con le musiche di Riccardo Cocciante, loè realizzato autonomamente da 8 solisti, alcuni di essi alla loro prima esibizione e dal coro del “Gruppo Corale Città di Chiusi”. L’idea parte proprio dal desiderio dimostrato da parte di un gruppo di giovani frequentanti da anni il “Gruppo Corale della Città di Chiusi” e da settembre 2023 anche aderenti al PCTO con Liceo Musicale Italo Calvino di Città della Pieve, di poter riprendere e proseguire in continuità il lavoro intrapreso durante gli anni della Scuola Secondaria di I Grado di Chiusi con indirizzo musicale.