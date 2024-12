Perugiatoday.it - Nomine e Poltrone, scatta la corsa per "governare" l'Arpa: i nomi in ballo. Tutto nelle mani della Proietti

Leggi su Perugiatoday.it

Ildelleregionali coinvolge anche l’( agenzia regionale protezione ambientale) un ente di particolare rilevanza per il controllo ambientale del nostro territorio regionale. Considerata un riferimento nazionale nell’ambito dei controlli oggi in in epoca di sviluppo green.