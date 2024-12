Trentotoday.it - Nessuna notizia sulla vendita di Dana: operai in piazza

Leggi su Trentotoday.it

in sciopero: ieri pomeriggio, 11 dicembre dalle 16 alle 17, i dipendenti dellasi sono trovati alla sede aziendale di Rovereto per manifestare contro i vertici della ditta che, qualche tempo fa, hanno annunciato un possibile trasferimento della propria sede in Messico con lo scopo di.