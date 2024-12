Vicenzatoday.it - Natale per tutti, nessuno escluso: il pranzo della comunità di Sant'Egidio

Leggi su Vicenzatoday.it

celebra ilmettendo al centro i piccoli e i poveri, apparecchiando quella tavola larga come il mondo che per tanti rappresenta un motivo di speranza. Ce n'è tanto bisogno in un momento come questo, così denso di difficoltà e notizie dolorose: sono sempre di più le persone e le.