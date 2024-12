Lanazione.it - Natale a Firenze, apre la mostra dei presepi d’artisti

Leggi su Lanazione.it

, 11 dicembre 2024 - Il presepe è una grande tradizione del. E ace ne sono di tutti i tipi nelladidel Rivoli Boutique Hotel, che giunge quest’anno alla sua 13esima edizione. Si possono visitare tutti i giorni fino al 6 gennaio, dalle ore 11 alle 23, e l’ingresso è gratuito. Sono trenta le natività d’artista che si possono ammirare nell’hotel di via della Scala 33, si tratta di creazioni di Carlo Ladurini che sono particolari, molto suggestive e uniche. Questa, fortemente voluta da Gianni Caridi, albergatore di lungo corso, invade gli oltre 300 metri quadrati di spazi comuni dell’hotel, che nasce come convento delle suore Canossiane.ladeiL’ingresso è libero, ma i visitatori possono fare una donazione alla Fondazione Tommasino Bacciotti, con la quale il Rivoli Boutique Hotel collabora oramai da anni, contribuendo ai tanti progetti in corso della fondazione.