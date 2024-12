Terzotemponapoli.com - Napoli, Renica: “Le sconfitte contro la Lazio devono far riflettere”

A ‘Magazine Live’, trasmissione in onda su Radio Punto Zero dalle 14:00 alle 15:00 e condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo, è intervenuto Alessandro. Di seguito le dichiarazioni dell’ex difensore del. “Quattro giorni da archiviare dopo lecon laper la squadra partenopea? Lo vedremo a Udine se è stato solo un piccolo inciampo, ma sonochefar“., la questione Lukaku ‘bolle’ “Come può essere aiutato Lukaku? Il gioco di squadra non lo aiuta ad esprimersi al meglio. Poi è anche vero che all’Inter lui si esprimeva bene con una punta vicina come Lautaro, può essere che lui abbia bisogno di un giocatore così accanto per poter avere un rendimento migliore. Simeone merita più spazio? Per quello che sta facendo vedere sì, Conte dovrebbe rivedere alcune scelte”.