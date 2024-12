Musk l' uomo da 440 miliardi di dollari

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.07 Il patrimonio netto stimato di Elonha superato i 400di.E' quanto stima Bloomberg News. Il Ceo di Tesla è la prima persona in assoluto a raggiungere un simile traguardo. La soglia è stata raggiunta per le quotazioni di SpaceX, la società aerospaziale. In settimana, una vendita di azioni ha aumentato la capitalizzazione di SpaceX a 350mld di $. Inoltre le azioni di Tesla hanno raggiunto un nuovo massimo storico e la ricchezza diè balzata a circa 440di