Musica, Felicità Tà Tà di Raffaella Carrà torna in edizioni speciali

Roma, 11 dic. (askanews) – Con le sue hit senza tempo ha fatto ballare il mondo intero, diventando un’icona capace di lasciare un segno in più di una generazione. Nel 2024con un’inedita veste, a 50 anni dalla sua pubblicazione, il leggendario album “Tà Tà” di, disponibile in nuove versioni fisiche. “tà tà” riuscì a imporsi con forza negli anni ’70, diventando un album intramontabile che ci accompagna ancora oggi. Per celebrare il 50esimo anniversarionoche conservano l’iconico fascino della copertina originale, riproposta in versione vinile gatefold con le grafiche originali, e che stanno già riscuotendo un grande successo tra gli appassionati. Un omaggio a uno dei capitoli più straordinari dellaitaliana, capace di attraversare le generazioni con una vitalità e una modernità uniche e che non conoscono tempo.