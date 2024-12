Lanazione.it - Museo navale, la gara è un mistero: un anno non è bastato per la svolta

La Spezia, 11 dicembre 2024 – Anche la scadenza di fine ottobre, annunciata dall’ammiraglio di divisione Flavio Biaggi nel corso di una riunione sindacale con i delegati dei lavoratori civili della Difesa, è stata disattesa. Sul bando per l’affidamento della gestione economica e valorizzazione delTecnico, lanciato il 29 dicembre dello scorso, è calato il silenzio. Difesa Servizi, società in house del ministero della Difesa, non ha ancora terminato la procedura di analisi dell’unica offerta ricevuta entro il termine del 27 febbraio: la prima seduta pubblica risale all’11 marzo. Si sa, grazie a indiscrezioni, che la commissione diha concluso positivamente l’analisi della proposta tecnica e quella progettuale, legata agli investimenti per riqualificare e rilanciare quello scrigno si tesori ricavato tra le mura arsenalizie.