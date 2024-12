Lanazione.it - ’Musei per tutti’. I bambini diventano guide turistiche

del progetto "Ve li raccontiamo noi!" sono pronti per guidare le visite ai musei di Fiesole, organizzate dall’iniziativa Musei per tutti. La settimana scorsa si è conclusa la formazione e le piccoleaspettano i loro coetanei per esplorare le opere ed i reperti nei Musei, scegliendo quelli che secondo loro sono i più belli e interessanti, fra curiosità e riflessioni. Se lo scorso anno le visite erano divise per musei, l’edizione di quest’anno, la seconda, permetterà in una mattinata di esplorare sia il Museo Bandini, con la sua arte sacra, che gli antichi reperti del museo archeologico, grazie alle due tematiche degli itinerari. Il primo incontro è sabato 14 dicembre, ore 11, dedicato a "La memoria delle terra". Si replica il: 18 gennaio, 8 febbraio e 8 marzo. "Oltre il cielo visibile" è invece il titolo del ciclo di visite guidate del 21 dicembre, 25 gennaio, 15 febbraio e 15 marzo.