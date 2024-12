Secoloditalia.it - Multe stradali: il governo ferma in extremis gli aumenti. La soddisfazione delle associazioni dei consumatori

Buone notizie per gli automobilisti: il nuovo testo del decreto Milleproroghe, approvato lunedì dal Consiglio dei ministri e ancora non pubblicato nella Gazzetta ufficiale, fa slittare anche per il 2025 l’aggiornamento biennale all’inflazioneprevisto dal Codice della strada. Ilavrebbe dovuto varare l’adeguamento entro il 1 dicembre scorso, mossa che avrebbe portato gli importisanzioni a salire attorno al +6% a partire dal prossimo 1 gennaio, con effetti da +3 a +51 euro a multa se si considerano le infrazioni più comuni. L’esecutivo ha quindi deciso un’ulteriore proroga “in considerazione dell’eccezionale situazione economica”, come avvenne già nei due anni passati.“Grande” arriva dalla Lega, che parla di un “provvedimento ragionevole, in linea con le promesse elettorali, che la Lega intende valorizzare insieme ad altre scelte di buonsenso che il partito di Salvini illustrerà da oggi e per tutta la settimana”.