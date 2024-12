Calcionews24.com - Moviola Benfica Bologna, l’episodio chiave del match

Leggi su Calcionews24.com

delvalido per la 6ª giornata della fase a gironi della Champions League 2024/25arbitraledeltra, valido per la 6ª giornata della Champions League 2024/2025. Direttore di gara il rumeno Petrescu.2? – Gol annullato al: Pavlidis segna, ma in posizione di offside. .