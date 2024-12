Quotidiano.net - Morto il pedone investito da un'auto a Palma Campania (Napoli)

, 11 dicembre 2024 - Èin mattinata il 38enneieri sera a, in provincia di. L’uomo, un cittadino di origine bengalese, è stato travolto da un'guidata da una 58enne. La donna si è fermata a prestare soccorso ed era in regola con i documenti di circolazione. L’incidente è avvenuto in tarda serata all’incrocio tra via Circumvallazione e via Querce, altezza distributore Energy. Sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Nola. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Nola. Le condizioni del 38enne erano molto gravi e questa mattina è deceduto. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente.