Puntomagazine.it - Monterusciello, Nappi (Lega): “non si ferma roulette degli abbattimenti. Ennesimo caso di giustizia ingiusta”

Severino: “L’episodio del Parco Diana a, come quello dei tantissimi altri che denunciamo quotidianamente”“Latorna a girare sulla pelle dei cittadini campani, che dopo anni di sacrifici economici e personali per mettersi in regola e dopo aver ottenuto la sanatoria da una amministrazione pubblica, si trovano in mezzo alla strada da un giorno all’altro. L’episodio del Parco Diana a, come quello dei tantissimi altri che denunciamo quotidianamente, è l’corto circuito causato da una burocrazia cieca e da una, che invece di punire palazzinari senza scrupoli, si abbatte su persone che hanno agito dopo aver avuto tutte le rassicurazioni del.E la cosa che pure deve far riflettere è che tutto ciò avviene nel silenzio totale della Regione.