Mondiali in Bahrein La pavese Magistris conquista il bronzo | Spinta importante

Una medaglia inaspettata per coronare la migliore annata della propria carriera. Lucreziahato un fantasticoaiinnella categoria strappo 59 kg. A Manama la pesista, classe 1999, si è confermata in modo eccellente nel primo esercizio della disciplina con uno strappo da 99 kg. Nella prova di slancio poi la lombarda è prevedibilmente calata, chiudendo comunque con un buon ottavo posto complessivo. Ma la medaglia allo strappo non gliel’ha tolta nessuno e perè arrivato il piazzamento più prestigioso della carriera, insieme all’argento vinto agli Europei 2022. Molto soddisfatta l’azzurra, che in questo 2024 ha anche partecipato alle sue prime Olimpiadi arrivando undicesima a Parigi: "Sono molto felice di essere tornata in pedana dopo le Olimpiadi con questo risultato.