Mondiali di Calcio, Spagna-Portogallo-Marocco la sede del 2030. Nel 2034 ecco l'Arabia Saudita

Nonostante le critiche su ambiente e diritti umani, la Fifa, come previsto, ha assegnato la Coppa del Mondo, con tre partite in Sud America, e l’edizioneall’. Riunite in videoconferenza, le 211 federazioni affiliate hanno ratificato la doppia designazione per acclamazione, senza la minima suspense: le due candidature erano le uniche in corsa.