Salernotoday.it - Molo Manfredi: al via i lavori per il prolungamento, nuove offerte per le navi da crociera

Leggi su Salernotoday.it

E' stato aperto ieri mattina, il cantiere per ildel. Come è noto, una volta conclusi i, sarà possibile far attraccare duedacontemporaneamente. Cresce la curiosità tra i salernitani.