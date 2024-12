Quotidiano.net - Mismatch, Confindustria: due imprese su tre non trovano le figure professionali richieste

Roma, 11 dicembre 2024 – Mancano disperatamente tecnici e operai specializzati, ma anche addetti a lavori manuali, alleitaliane e, principalmente, all’industria. Più di due terzi delle aziende del nostro Paese segnalano difficoltà nel trovare le competenze necessarie per le proprie attività, con criticità particolarmente evidenti nel reperimento di profili tecnici, indicati dal 69,2% delle aziende, e di personale per mansioni manuali, segnalate dal 47,2% a livello nazionale e dal 58,9% nel settore industriale. Le difficoltà appaiono meno significative in relazione alle competenze trasversali, segnalate dal 16,5% delle, e a quelle manageriali, indicate dall’8,3%. Questi i dati allarmanti che emergono dall’Indaginesul lavoro 2024, presentata a Roma nel corso del convegno ‘Competenze e lavoro: l’Indaginee le sfide delle’.