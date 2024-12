Quifinanza.it - Milleproroghe, stop all’aumento delle multe stradali nel 2025: tutto rimandato

Nelnon ci sarà l’aumentoper l’adeguamento all’inflazione previsto dal Codice della strada. A deciderlo è il governo di Giorgia Meloni che, in un comma dell’ultima versione del decretoapprovato dal Cdm, prolunga la proroga già prevista per gli anni 2023 e 2024 di ulteriori 12 mesi. Se l’aumento ci sarà, il condizionale a questo punto è d’obbligo, arriverà soltanto nel 2026. A spingere l’esecutivo verso questa direzione è stata “l’eccezionale situazione economica” in cui vertono l’Italia e i suoi cittadini. Si cerca dunque di congelare gli importiper evitare di gravare oltre modo sui bilancifamiglie già in forte difficoltà, ma i le associazioni dei consumatori vorrebbero evitare eccessivi accumuli il prossimo anno.“In considerazione dell’eccezionale situazione economica – si legge nel comma del decretodedicato allepreviste dal Codice della strada – è sospeso l’aggiornamento biennalesanzioni amministrative pecuniarie in misura pari all’intera variazione, accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”.