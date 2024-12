Lapresse.it - Milleproroghe: in testo bollinato stop rimborsi multe a no vax

Roma, 11 dic. (LaPresse) – Cambia, nella versione bollinata dala Ragioneria dello Stato della norma sulla cancellazione delleai no vax. Nel nuovovisionato da LaPresse “restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto” mentre i procedimenti sanzionatori “non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmette in via telematica al Ministero della salute l’elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate.