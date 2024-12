Ilfattoquotidiano.it - Milano, un tir travolge e uccide mamma con due bimbi in passeggino. L’autista scappa dopo l’incidente

Gravissimo incidente questa mattina all’incrocio tra viale Scarampo e viale Renato Serra a. Un camion, girando a destra al semaforo, ha travolto una donna di 34 anni, che attraversava sulle strisce pedonali e con semaforo verde. Con lei c’erano i figli, due gemellini di un anno. Ilera spinto in quel momento dalla nonna di 59 anni, rimasta illesa, come il marito e i nipotini, comunque accompagnati per accertamenti in ospedale dai soccorsi di Areu 118.del camion – a quanto si apprende – è fuggito. Sono in corso le indagini della polizia locale per rintracciare il camionista e ricostruire l’esatta dinamica del. L'articolo, un tircon dueinproviene da Il Fatto Quotidiano.