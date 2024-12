Lapresse.it - Milano, tir travolge mamma con i due bimbi e scappa: morta 34enne

Leggi su Lapresse.it

Una donna di 34 anni ha perso la vita investita da un tir mentre stava attraversando sulle strisce pedonali e con semaforo verde, in compagnia dei suoi due figli, gemelli di 1 anno e mezzo, nel passeggino e la nonna di 59 anni. L’incidente è avvenuto stamani in viale Renato Serra, all’incrocio semaforizzato con via Scarampo, a. Un tir stava svoltando a destra e ha investito la donna, di origini peruviane, insieme ai bambini e la nonna, che sono rimasti illesi, ma sono stati accompagnati per accertamenti in ospedale dai soccorsi di Areu 118. L’autista del camion èto dopo l’incidente. Sono in corso le indagini della polizia locale per rintracciare il camionista e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.