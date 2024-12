Tpi.it - Milano, tir travolge e uccide una donna che attraversava sulle strisce pedonali con i figli nel passeggino: illesi i bambini, l’autista è fuggito

, tirunacheUnadi 34 anni è stata travolta e uccisa da un tir mentrelecon i suoiin viale Renato Serra all’angolo con viale Scarampo, a.La tragedia è avvenuta nella mattinata di mercoledì 11 dicembre: la, che si trovavae aveva il semaforo verde, ha iniziato ad attraversare la strada quando è stata travolta da un autista di un tir che poi è.Idellae la nonna che si trovava con loro sono rimasti feriti ma non sono in gravi condizioni così come riporta Il Corriere della Sera.Il quotidiano scrive che, secondo una prima ricostruzione degli investigatori, “il camion proveniva da viale De Gasperi, quindi dall’esterno della città, e una volta arrivato all’incrocio con viale Serra ha travolto la vittima e ial centro delleper poi svoltare in direzione di piazza Stuparich”.