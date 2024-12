Milano-Kamnik oggi in tv | canale orario e diretta streaming Champions League femminile 2025 volley

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto per, partita valevole per il quarto turno della Pool C della Cev2024/di. Nuovo impegno in Europa per le ragazze di Stefano Lavarini, che vogliono riscattare sia la sconfitta rimediata nel big match di campionato contro Scandicci che quella contro il Vakifbank Istanbul nell’ultimo turno di. L’avversaria è la compagine slovena di coach Bruno Najdic, che tenta l’impresa in Italia per conquistare i primi punti nel torneo. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di mercoledì 11 dicembre all’E-Work Arena di Busto Arsizio. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Numia Veroe Calcitdella massima competizione continentale per club.