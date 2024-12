Lidentita.it - Milano, camion travolge mamma e due gemellini e si da alla fuga: muore 34enne

Leggi su Lidentita.it

si è verificato, questa mattina, un incidente mortale: una donna di 34 anni, di origine peruviana, è morta dopo essere stata investita da unmentre attraversava la strada in compagnia dei suoi due, di appena un anno e mezzo, sistemati in un passeggino. L’incidente è avvenuto in viale Renato Serra, all’altezza .e duee si daL'Identità.