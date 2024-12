Pianetamilan.it - Milan-Stella Rossa, Fonseca: “Theo come Leao? Situazioni diverse” | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

Pauloha parlato in conferenza stampa alla vigilia di. Le sue parole suHernández e RafaelnelPaulo, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di, partita della 6^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025. Ecco, in questo estratto, le sue parole suHernández e Rafael