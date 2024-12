Calcionews24.com - Milan-Stella Rossa, Evani: «Il grande ciclo di Berlusconi è nato contro di loro. La nebbia di Belgrado, Donadoni ko, i rigori… Adesso ci sono troppi errori per puntare in alto»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Chicco, ex calciatore del, sulla sfida ed i suoi ricordila. Tutti i dettagli in merito Per vincere la prima Coppa dei Campioni dell’era, ilpassò attraverso una memorabile sfida con la, avversario odierno della formazione di Fonseca. Una gara epica, quella del .