Milan Pulisic | Pregiudizi verso giocatori americani Trump Dance? Niente politica

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Christianscende in campo per i calciatori, vittime diin Europa. E si tiene alla larga dalladopo aver esultato con la celeberrima ''. L'attaccante del, alla seconda stagione in Serie A, è il protagonista di un docufilm, prodotta da Cbs Sports e che sarà poi trasmessa su .