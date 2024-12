Quifinanza.it - Milan e alta moda si incontrano, ecco il trofeo Tiffany per la Hall of Fame rossonera

Il mondo dello sport incontra quello del lusso in una collaborazione straordinaria tra AC& Co., icona globale dell’gioielleria. Il prestigioso brand americano, Official Trophy Maker dellaofdi ACpresented by Emirates, ha creato ununico, simbolo dell’eccellenza senza tempo che caratterizza entrambi i marchi.Questa partnership rappresenta un connubio senza precedenti tra l’eleganza artigianale e la passione calcistica, segnando la prima incursione di& Co. nel calcio italiano. Per celebrare i leggendari protagonisti della storia& Co. ha messo a disposizione la sua maestria nella lavorazione dei metalli preziosi, realizzando un’opera che è molto più di un semplice: è un emblema di tradizione, classe e valori condivisi.